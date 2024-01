Alice, Kevin e Brando: tre storie diverse, in posti diversi con uguale bisogno d'amore • Terzo Binario News

Questo 2024 è cominciato alla grande direi… ecco la seconda rinuncia di proprietà! Dopo Silly, ora abbiamo i giorni contati per Alice! Bellissima pastorona di neanche 1 anno adottata quando aveva 6 mesi dal Lazio! Adesso però le circostanze di vita sono cambiate e non c’è più posto per Alice. Inutile fare polemica, Alice deve trovare un’ altra sistemazione entro breve…

Esuberante, vivace, ad oggi non ha molte competenze, perché ha fatto poche, pochissime esperienza nella sua vita. Ha bisogno di relazione, punti fermi, regole, serenità, tempo condiviso e esperienze giuste. È una cucciolona fragile che non ha mai avuto un’ educazione vera e un adeguato sfogo… Ha vissuto con un altro cane, quindi è abituata alla convivenza con altri belvi (ovviamente vanno valutati caso per caso), e la presenza di un cane solido al suo fianco potrebbe aiutarla molto! Ha vissuto con bambini, quindi sa come comportarsi in un ambiente con dei cuccioli di uomo!

CERCHIAMO URGENTEMENTE STALLO O ADOZIONE

Alice ha i giorni contati purtroppo Alice si trova a Firenze

Per qualsiasi info contattateci

+39 333 497 9452 Alice

‪+39 346 316 3888‬ Anna

Ed ecco KEVIN , bellissimo cucciolo di futura taglia grande

docile, affettuoso e vivace è nato 13.10.2023 .

KEVIN E’ ADOTTABILE ANCHE A DISTANZA

Venite a prenderlo, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcanemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

Lui invece è BRANDO 8 ANNI, 13/15 KG.

In canile dal 2016. Da 8 anni non esce da un box.. Timido e schivo.

La vita del canile lo ha annullato. Ho provato ad avvicinarmi per accarezzarlo ma è rimasto a distanza e ha abbassato la testa.

Quello che mi ha spaccato il cuore è vederlo così arreso, come fosse rassegnato di morire in quel box. Da 8 anni non esce da un box di cemento. Non vede nessuno. Tiene la testa bassa, verso il cemento…

Non spera più, non aspetta più… Facciamo rialzare la sua testa, apriamo il suo box per la prima volta dopo 8 anni, per farlo uscire. Divide il box con un maschio della stessa taglia.

Adottabile centro nord Italia. Mimma 389-6355214 Clodine 371-4916307

Se non rispondiamo, lasciate una breve presentazione su whatsapp e verrete ricontattati.