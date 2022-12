Alice, dolce cagnolina che cerca una famiglia • Terzo Binario News

Il suo nome è Alice. E’ una cagnolina femmina di taglia piccola, una meticcetta dolcissima color panna, a pelo raso. Dovrebbe avere circa 3/4 anni.



E una giovane cagnolina di buon carattere, un’anima sensibile e delicata. Conoscendola si può apprendere la sua estrema dolcezza.



Alice è una cagnolina sveglia e intelligente. Affronta le situazioni inizialmente in modo un po’ timido e con qualche paura ma solo perché non conosce nulla della vita. Appena le si insegna come affrontare le proprie paure e insicurezze è pronta a superarle, reagisce in modo positivo, è aperta ad apprendere e crescere.

Una cagnolina che sarà pronta ad affrontare la vita a testa alta.



Si affida in Lombardia vaccinata, chippata e sterilizzata. Per venire a conoscerla contattate l’Associazione Una luce fuori dal lager

mandare messaggio di presentazione WhatsApp al : 3339521373- 3381658329 oppure scrivere una mail al seguente indirizzo canilisaronno@gmail.com

Pubblicato giovedì, 15 Dicembre 2022 @ 07:11:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA