Alessio Manuelli nuovo sindaco di Santa Marinella • Terzo Binario News

Quando mancano 5 sezioni da scritinare, l’esponente civico è al 62, 5%, l’avversario Gasparri al 37,5
Alessio Manuelli è il nuovo sindaco di Santa Marinella.
Succede a Pietro Tidei, che ha sostenuto da consigliere di maggioranza.
Per il medico 30enne un risultato importante, visto che ha conquistato il 62,5% delle preferenze al ballottaggio contro le 37,5 del suo avversario Damiano Gasparri, esponente del centrodestra che al primo turno aveva conquistato il 32,6% delle preferenze contro il 27,8 del neo sindaco.