Alessio Fiorentini nuovo coach della Dinamo Basket Ladispoli - Terzo Binario News

“Fulmine a ciel sereno l’annuncio del Presidente Luigi Fois ieri sera alla squadra di Promozione Maschile che sta disputando un ottimo campionato e in questo momento e’ seconda in classifica. Tra l’altro tutto cio’ sta avvenendo alla vigilia dello scontro diretto di domenica prossima (situazione Covid permettendo..) contro la prima della classe, il UISP XVIII.

Alla presenza di quasi tutto lo staff societario, insieme al Vicepresidente Francesco Gianfreda e al Direttore Generale Biagio Camicia, e’ stato presentato il nuovo allenatore, coach Alessio Fiorentini, che affiancato da collaboratori di sua fiducia sostituira’ da subito e in toto l’attuale staff tecnico (coach Leonardo Ludovisi e il suo assistente Giulia Terenzi).

I razionali che hanno reso necessario l’avvicendamento, peraltro in accordo tra le parti, sono riconducibili a motivi di opportunita’ rispetto a situazioni personali, private, emerse improvvisamente con il nuovo anno, ritenute non piu’ compatibili con il ruolo da svolgere.

Il nuovo coach rappresenta comunque una scelta sicura, almeno nelle parole del Presidente Fois : “Con il nuovo anno ci siamo trovati improvvisamente di fronte ad una situazione inaspettata, perche’ oggettivamente assolutamente non prevedibile in alcun modo, neanche lontanamente ipotizzata nelle nostre periodiche analisi di best-worst case scenario; il tempo a disposizione e’ stato pochissimo, abbiamo voluto subito voltare pagina, e credo di poter affermare che siamo riusciti ad affrontare e risolvere la cosa nel migliore dei modi possibili, per il bene primario della societa’ e nell’interesse di tutto il gruppo squadra. Anno nuovo vita nuova, potrebbe dire qualcuno, le cose accadono, ma dipende sempre dalla nostra capacita’ di reazione saper trasformare un problema in una opportunita’, una crisi in un momento di crescita, di resilienza, di innovazione. Con coach Fiorentini piu’ volte in passato avevamo gia’ avuto contatti, ora finalmente riusciamo ad averlo come tesserato Dinamo, e siamo certi che con la sua esperienza ed empatia riuscira’ a fare un ottimo lavoro”.

Nel corso dell’incontro il Direttore Generale Biagio Camicia ha ribadito gli obiettivi importanti da raggiungere, sfidanti ma certamente alla portata di un gruppo talentuoso che ha gia’ dimostrato sul campo tutto il suo valore; queste le sue parole: “Sono certo che tutti gli atleti hanno ben compreso la situazione venutasi a creare, e sono percio’ altrettanto certo che tutti forniranno una disponibilita’, un impegno e una dedizione alla causa anche maggiore di quanto gia’ fatto finora in modo peraltro eccellente, supportando il nuovo allenatore in tutto e per tutto. D’altro canto mi aspetto anche che il nuovo allenatore parta da quanto di buono fatto finora e riesca a migliorare la nostra pur ottima posizione in classifica; siamo secondi, ma non vogliamo essere secondi di nessuno”.

A coach Fiorentini, che puo’ vantare trascorsi di head coach in serie D maschile (Pegaso Roma, MBK Maccarese, etc.) e B Femminile (Roma XVI BK Elite), vanno i migliori auguri di buon lavoro, salire su un treno in corsa non e’ mai facile, lo attende una vera sfida, ma le sfide del resto una volta sul tavolo o si accettano (e si prova a vincerle) o si perdono (anche solo rifiutandole)… certamente le persone che entrano a far parte del progetto Dinamo devono avere tutte determinate caratteristiche, tra cui una: la competitivita’”.

uff. stampa Pallacanestro Dinamo