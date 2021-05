Alessia è stata operata, sta meglio - Terzo Binario News

La 20enne di Civitavecchia per cui è partita la catena di solidarietà per la raccolta di sangue

Alessia, la 20enne di Civitavecchia per cui ieri è partita la catena di solidarietà per la raccolta di sangue presso l’Avis, è stata operata e sta bene.

La buona notizia arriva dai parenti, dopo l’intervento al cuore a cui è stata sottoposta al San Camillo.

La famiglia di Alessia “ringrazia tutti per il grande lavoro svolto e i tanti donatori che si sono recati o messi in contatto con l’Avis. La ragazza è uscita alle 17 dalla sala operatoria e sono in attesa del post operazione ma i medici sono sereni e soddisfatti. Il piccolo cuore artificiale sembra funzionare bene ora bisogna solo aspettare un cuore nuovo”.

Infatti l’appello è per il prossimo futuro, quando la ragazza verrà operata nuovamente. Anche in quella fase serviranno sacche di sangue, pertanto chi fosse intenzionato a donare potrà farlo anche nella prossima occasione.