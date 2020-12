Alessia De Angelis, prima a inoculare il vaccino: il plauso del sindaco di Civitavecchia - Terzo Binario News

“Ho avuto il piacere e l’onore di parlare con Alessia De Angelis, che per prima in Italia ha inoculato una dose di vaccino, ieri allo Spallanzani di Roma, all’infermiera Claudia Alivernini.

Come direttrice del personale infermieristico dell’ospedale capitolino, la dottoressa De Angelis ha poi ella stessa ricevuto una dose di vaccino da Claudia Alivernini, che fa parte del suo team. Ho ringraziato la nostra concittadina, un esempio dei nostri giovani che si affermano nei più disparati campi professionali raggiungendo livelli di vera e propria eccellenza.

Avere una civitavecchiese in prima linea a combattere contro ciò che sta condizionando in maniera tanto pesante le nostre vite, rappresenta per noi un motivo di orgoglio e insieme di speranza”. Questo quanto scrive sulla sua pagina Facebook Ernesto Tedesco, sindaco di Civitavecchia.