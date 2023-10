Alessandro Rossi, il bomber che sta stregando l’Aranova si racconta • Terzo Binario News

Tripletta contro la Vigor Perconti e tanti altri obiettivi

Dopo la tripletta siglata contro la Vigor Perconti, Alessandro Rossi parla della sua nuova esperienza ad Aranova e commenta l’inizio di stagione.

Buongiorno Alessandro, nell’ultimo match hai realizzato una tripletta valsa un punto: come ti stai trovando ad Aranova e quali sono i vostri obiettivi stagionali?

“Ad Aranova mi sto trovando molto bene, merito dei miei compagni, dell’allenatore e di tutto lo staff che mi hanno accolto alla grande. Molti di loro già li conoscevo da avversari e questo è stato sicuramente utile. Sono molto soddisfatto della scelta e mi auguro di raggiungere obiettivi importanti, come magari i playoff. Sabato abbiamo pareggiato contro la Perconti, un avversario molto forte, con grandi individualità e ben allenato, su un campo molto difficile sul quale secondo me poche squadre porteranno via punti. Sono ovviamente contento di aver contribuito con i miei gol ma ancor di più della mentalità che abbiamo dimostrato nel rimontare una situazione decisamente complicata”.

L’anno scorso hai segnato tantissimo: vuoi ricordarci il tuo score e le tue ultime esperienze di campo?

“Sì, lo scorso anno ho vinto il titolo di capocannoniere con 43 gol. Peccato non siano serviti a raggiungere i playoff con la mia squadra, traguardo che secondo me meritavamo, ma è stata sicuramente una stagione molto positiva. Dopo la splendida esperienza con il Real Fabrica ho passato due anni complicati tra Covid e paternità, l’ultima stagione con il Valcanneto mi ha permesso di tornare ai miei livelli. Spero di continuare a segnare anche quest’anno e ripagare la fiducia che l’Aranova ha riposto in me”.

Hai un sogno nel cassetto nel calcio a 5?

“Alla mia età non ho sogni particolari, vivo ogni stagione come fosse un sogno in cui raggiungere il massimo dei traguardi. E anche quest’anno farò di tutto per riuscirci con i miei nuovi compagni”.

Fonte, pagina ufficiale dell’Aranova Calcio