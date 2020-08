Alessandro Mameli lascia il Montevirginio Rugby - Terzo Binario News

Alessandro Mameli lascia la guida tecnica del primo XV del Montevirginio. La decisione è stata assunta di comune accordo con la società di Canale Monterano, con la quale la collaborazione continuerà comunque attraverso forme diverse. “Dopo la pandemia da Coronavirus – spiega il tecnico – sono venute meno le condizioni per poter proseguire il percorso di C1 assieme. Non per disaccordi, assolutamente. Semplicemente, è stata necessaria una revisione generale degli impegni miei e della società.

Questo non cancella affatto due anni splendidi, con il successo nel campionato di C2, la promozione in C1 e la competizione nella categoria superiore interrotta solo da cause di forza maggiore. Anche da giocatore questa piazza per me rappresenta qualcosa di speciale, ecco perché il legame non si spezza”.

Dunque impegno totale sul Santa Marinella Rugby: “Sì, le mie attenzioni sono concentrate su questo nuovo progetto di rugby di base nella Perla. I segnali finora sono stati importanti, ora vediamo cosa succede con il passare delle settimane ma siamo fiduciosi circa la presa che farà l’ovale nella cittadina balneare” la conclusione di Alessandro Mameli.