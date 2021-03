Morto Alessandro Falli: il messaggio commovente - Terzo Binario News

Morto Alessandro Falli: il messaggio commovente

“La famiglia ne dà il triste annuncio, stamattina alle 7 si è spento Alessandro Falli, contornato da tutti i suoi cari. Buon viaggio”. Questo il commovente messaggio apparso sulla pagina Facebook “Tutti uniti per Alessandro Falli“.

Il 38enne era gravemente malato.

A causa dell attuale situazione COVID L accesso all intento della chiesa sarà consentito a pochi intimi. Per tutti coloro che vorranno essere presenti è possibile attendere fuori al piazzale della chiesa con le dovute protezioni e L adeguato distanziamento. Grazie a tutti per il vostro affetto.