Alessandrino, carabiniere in borghese inchioda tre ladri di alcolici al supermercato - Terzo Binario News

In manette un albanese e due romani. Uno di loro era anche evaso dagli arresti domiciliari. L’accusa per tutti è di furto aggravato in concorso

In zona Alessandrino un carabiniere in borghese ha inchiodato tre ladri di alcolici in azione in un supermercato in via delle Ciliegie. In arresto sono finiti un cittadino albanese di 39 anni e due romani, un 35enne e un 20enne già sottoposto agli arresti domiciliari per precedenti reati.

Il militare dell’Arma si trovava all’interno dell’esercizio commerciale quando ha notato i movimenti sospetti dei tre complici: due di loro coprivano il terzo che tentava di forzare le placche antitaccheggio dalle bottiglie, prelevandole dagli espositori e occultandole nei loro zaini. Il carabiniere, un vice brigadiere in servizio alla stazione Roma Tor Tre Teste, ha mantenuto a vista i ladri fino all’arrivo dei colleghi impegnati di pattuglia, che aveva immediatamente allertato.

I complici sono stati quindi arrestati e portati in caserma, dove sono stati trattenuti in attesa del rito direttissimo. Sono tutti accusati di furto aggravato in concorso mentre il 20enne dovrà anche rispondere del reato di evasione dagli arresti domiciliari.