Alcolici a minori: denunciato legale rappresentante dello stabilimento a Ostia - Terzo Binario News

Chiuso per tre giorni l’esercizio commerciale: attrezzature sulla spiaggia apposte dopo le 19

Gli agenti del X Distretto Lido di Roma, Mendolia Antonino Mendolia, così come disposto con Ordinanza del Questore di Roma, recependo le determinazioni assunte in sede di Comitato per l’ordine e la Sicurezza Pubblica, tenutosi in Prefettura, hanno svolto, nella giornata di ieri specifici servizi finalizzati al controllo e al contenimento della movida, al rispetto dalla vigente normativa “anti Covid” e alla gestione di alcuni luoghi critici, al fine di prevenire possibili assembramenti.

In particolare, il servizio straordinario di controllo, effettuato insieme alla Polizia Locale Roma Capitale, si è focalizzato su uno stabilimento sul lungomare Caio Duilio, già teatro lo scorso fine settimana di aggressioni che hanno visto protagonisti giovani e giovanissimi.

A seguito dell’attività condotta sono state elevate numerose sanzioni amministrative e penali per le violazioni riscontrate; infatti, oltre al mancato rispetto della normativa anti Covid-19, sono state accertate condotte di somministrazione di alcolici a minori di anni 16 e a minori di anni 18 che hanno portato alla denuncia in stato di libertà del legale rappresentante dello stabilimento balneare; inoltre, la Polizia Locale ha disposto la chiusura per tre giorni dell’esercizio commerciale per l’inottemperanza dell’ordinanza sindacale relativa alla stagione balneare, che vieta l’apposizione di attrezzature sulla spiaggia dopo le ore 19.

Il litorale romano continuerà ad essere monitorato per tutta la durata del fine settimana ed i servizi interforze saranno consolidati e potenziati in vista della stagione estiva.