Alberto Riglietti, consigliere FdI, diventa assessore nella giunta di Tarquinia - Terzo Binario News

Si è definito in queste ore dunque l’ingresso in giunta del consigliere Alberto Riglietti, pronto ad essere delegato dal Sindaco Giulivi a diventare Assessore.

Mentre gli uffici sono a lavoro per la pubblicazione del decreto di nomina l’Amministrazione annuncia ufficialmente il nuovo componente.

Il medico, Consigliere di Fratelli D’Italia, in questo ultimo anno ha dimostrato più volte vicinanza all’Amministrazione comunale condividendo soprattutto le scelte dell’amministrazione sulla gestione dell’emergenza covid-19.

E’ quindi di nuovo ricomposta una giunta a 5, in cui all’assessore Sabino Alberto Riglietti verranno delegate le seguenti materie: Sanità – Servizi Sociali – Disabilità, diritto alla libertà di movimento ed accessibilità – Politiche per la casa – Sportello Salute Benessere dei cittadini, della famiglia e imprese.

A parziale rettifica di quanto previsto con i precedenti decreti sopra citati verranno di modificate anche le deleghe attribuite al Vice Sindaco, come di seguito indicato: Vice Sindaco, Assessore Patrimonio e Demanio Marittimo Economia del Territorio e Sportello Europa. Materie delegate: – Gestione e Valorizzazione del Patrimonio immobiliare del Comune e dei Beni Demaniali – Federalismo Demaniale – Federalismo Demaniale Culturale – Demanio marittimo Agricoltura Commercio Artigianato – Politiche del lavoro – Sportello Europa – Trasporto Pubblico Locale.

Il neo Assessore Riglietti dichiara: “Il mio percorso in giunta inizia qui, ma il mio impegno politico e sociale parte da lontano. In questi anni ho condiviso alcune scelte dell’amministrazione e mi sono opposto quando non condividevo cercando di costruire proposte concrete per questa città. Da oggi inizia una nuova stagione politica per il partito di Frattelli D’Italia e per ciò che potremo fare a fianco dei cittadini. Ringrazio il Sindaco Alessandro Giulivi per la fiducia e per le deleghe assegnatemi in cui la mia competenza e la mia esperienza spero dia il risultato atteso. Sono pronto a fare squadra con il resto dei componenti della maggioranza e ad ascoltare e valutare con loro le proposte ed i progetti che nasceranno per lo sviluppo della città”.

Con l’ingresso in giunta del Dottor Riglietti entrerà in consiglio Valentina Paterna anche lei del gruppo Fratelli D’Italia.