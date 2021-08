Alberto Farina di Colorado al Castello di Santa Severa il 25 agosto - Terzo Binario News

Nella meravigliosa cornice del Castello di Santa Severa una serata all’insegna delle risate quella di mercoledì 25 agosto. Dalle ore 21:30, ai piedi di uno dei luoghi più suggestivi dell’intero Litorale a Nord di Roma, un personaggio amato dal grande pubblico televisivo, cabarettista, attore, autore, per molti anni uno dei volti simbolo di Colorado su Italia 1: Alberto Farina.

Presenterà un monologo esilarante, ironico, una comicità surreale e tagliente che con la tipica spigliatezza e il marcato accento romano farà trascorrere al pubblico un momento di spensieratezza e leggerezza.

Romano d’origine, Alberto Farina si è diplomato all’Accademia teatrale “Ribalte” di Enzo Garinei, ha frequentato anche lo Zelig Lab ed è noto soprattutto per i monologhi sulla sua vita d’infanzia. La sua popolarità è aumentata nel 2012 grazie al programma televisivo Colorado di cui è diventato quasi un pilastro.

“Una serata tutta da ridere – dichiara la Doma Gold Music, società produttrice dell’evento – in una location da sogno come il Castello di Santa Severa, già teatro di tanto spettacolo, proponiamo in questo ultimo scorcio d’estate un evento per le famiglie, per trascorrere un momento di comicità e piacevoli risate. Si ricorda al pubblico, che l’accesso allo spettacolo è consentito solo a coloro in possesso di regolare green pass o con un tampone negativo risalente alle 48ore precedenti lo spettacolo. Non occorre per gli under 12”.

L’ingresso allo spettacolo, regolamentato nel rispetto delle vigenti normative anti-covid 19, è con biglietto. Infoline al numero 3475189092 oppure biglietteria.santasevera@coopculture.it