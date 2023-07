“Albero ricettacolo di insetti infetti e pericolosi”: la denuncia di una mamma di Ladispoli • Terzo Binario News

La pianta è in via duca degli Abruzzi vicino al civico 70

“In via duca degli Abruzzi civico 66-70 allora c’è un albero pieno di zecche e pidocchi che pungono mia figlia di 7 anni.

Ho avanzato diverse richieste al Comune affinché la pianta venisse tolta ma non mi hanno dato retta.

Quell’albero non si pota da anni ed è pericoloso sia per i bambini che per gli anziani”.

Lettera firmata

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it