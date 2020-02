Albero si abbatte su una vettura: ferite due ragazze di Cerveteri e pompieri al lavoro - Terzo Binario News

Stamani alle ore 01.00 circa, i Vigili del Fuoco di Cerveteri sono intervenuti in via Aurelia Km 32, altezza S. Nicola, per un albero caduto su un’auto in transito. Due ragazze di nazionalità italiana all’interno dell’autoveicolo, apparentemente non in gravi condizioni, sono state trasportate presso l’Aurelia Hospital. Sul posto anche i Carabinieri e personale sanitario 118.

Notte di lavoro anche per i Vigili del Fuoco di Bracciano. I VVF sono stati impegnati durante la nottata a causa del forte vento che ha creato molte situazioni di pericolo fra Bracciano, Santamaria di Galeria e Tragliatella. Numerosi gli alberi e i rami in imminente pericolo di caduta sulle varie sedi stradali. Alle ore 04.30 a Castel Giuliano, un grosso pino è caduto, ha ostruito la strada ed ha tranciato i cavi elettrici MT. Sono state necessarie due ore di lavoro per rimuovere l’albero, riaprire la strada e consentire il transito ad alcuni automobilisti rimasti bloccati a causa del dissesto. Una squadra di pronto intervento dell’ENEL ha ripristinato la linea elettrica danneggia. ——————————————— Qualche intervento espletato stanotte anche dai Vigili del Fuoco di Civitavecchia: una guaina di copertura e qualche albero pericolante. Un saluto Giovanni Quaranta