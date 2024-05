Albero caduto, Io Amo Santa Marinella lo aveva segnalato un mese fa • Terzo Binario News

Il Comune era stato informato via pec ma l’avvertimento, che non era il primo, è stato ignorato

Paura stanotte a Santa Marinella per l’albero caduto in via Meleagro, visto che le radici hanno ha trascinato con loro i tubi del gas, causando una fuoriuscita.

C’è voluto l’intervento dei Vigili del Fuoco oltre ai tecnici specializzati per mettere in sicurezza la zona oltre alla rimozione del tronco del pino, che ostruiva la strada.

Ma non è un evento sorprendente: infatti Stefano Marino di Io amo Santa Marinella lo aveva segnalato un mese fa, esattamente il 3 aprile scorso.

C’è una comunicazione protocollata all’ufficio Ambiente e alla Polizia Locale nella quale si dà seguito a una nota precedente che segnalava la pericolosità della pianta.

“L’albero nel corso degli anni si è sempre inclinato verso la strada sollevando il marciapiede che sta pian piano cedendo.

È sicuramente necessario un intervento radicale che ripristini la sicurezza stradale. Serve un intervento urgente, come richiesto più volte dai cittadini”.