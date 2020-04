Intervento delle pattuglie del II Gruppo Parioli della Polizia Locale in via Sant’Elia, in prossimità di via dell’Acqua Acetosa, per un grosso albero caduto su strada.

Gli agenti si sono attivati per tagliare e rimuovere i rami in modo da liberare la strada il prima possibile, in attesa del successivo intervento di competenza del Servizio Giardini.