Albero caduto a Valcanneto, la Protezione Civile di Cerveteri sul posto • Terzo Binario News

I Volontari guidati da Renato Bisegni impegnati nel territorio

Mattinata di interventi quella di oggi per il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri.

Proprio in questi minuti i Volontari del Gruppo sono a lavoro in Via Toscanini a Valcanneto, per la rimozione di un albero caduto sulla carreggiata.

L’intervento, effettuato dagli uomini guidati da Renato Bisegni, è stato segnalato dalla Polizia Locale etrusca.

Certamente nel corso della giornata ci saranno nuovi aggiornamenti, soprattutto dopo la burrasca e il temporale che si è abbattuto questa notte sul territorio