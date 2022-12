Albero cade su una villetta a margine del bosco di Manziana: danni ingenti ma abitanti illesi • Terzo Binario News

Ieri notte un grosso albero è caduto su una villetta in via degli Scopetoni 1, in località Macchia Piccola, a Manziana.

Fortunatamente il tronco è finito su una parte più esterna del tetto e sugli accessori esterni, mente gli abitanti, vista l’ora tarda, erano all’interno, in una parte della casa rimasta intatta. Uno dei grossi tronchi si è fermato a mezzo metro dalla finestra. La famiglia ricorda il forte fischiare del vento tra le fronde poi un boato come il terremoto da far saltare le suppellettili dai mobili. Stavolta solo tanta paura e la presa di coscienza del rischio.

E’ chiaro che il bosco di Manziana soffra di mancata manutenzione, con gli alberi pericolosi e cadenti non rimossi in anticipo per prevenire potenziali danni e possibili vittime sulla strada provinciale lo percorre o nelle case a ridosso. Le piogge copiose, il rammollimento del terreno, il fonte vento impetuoso di ieri notte hanno favorito la caduta rovinosa sulla villetta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali di Bracciano, l’assessore dell’agraria e i tecnici per attivare lo sgombro, con attivazione della procedura per la messa in sicurezza del tratto boschivo interessato che si è espanso verso le abitazioni. Pericolosamente.