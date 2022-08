"Alberi secchi, luci spente, camper tornati al loro posto: questa la foto di Ladispoli sud" • Terzo Binario News

Alcune problematiche della cittadina nel racconto del signor Antonino

“Si è in tanti a far presente situazioni mal gestite della cosa pubblica.

Senza che quasi mai responsabili e amministratori provino almeno a rimediare. Refrattari ad ogni input esterno.

Procediamo ad esempio con alcune situazioni nella zona sud della città.

Il faro, dove ora c’è eurospin, nel passato in cima era illuminato. Da vari anni è spento, sicuramente nessuno si è preso la briga di cambiare la lampadina fulminata.

Accanto al nuovo ponte di piazza De Michelis, dietro via Trapani, sono stati piantumati 27 alberelli, ma lasciati a loro stessi. In particolare in questo lungo periodo di siccità. Sono quasi tutti morti, quindi lavoro per piantumare e costi per l’acquisto buttati al vento. Quanto e quale impegno costa ogni tanto di innaffiare le piccole piante? E come voler lasciare un bambino al suo destino, non sopravvivrà.

Dopo aver spostato le roulotte, in piazza della Rugiada ci sono due camper con persone che bivaccano dentro e fuori delle medesime. Non risulta che tale piazza sia un campeggio. Qui è chiaro che i vigili urbani non hanno il controllo del territorio, semmai hanno provato a perlustrarlo.

La lista può essere infinita, ma è meglio fermarsi qua per il momento”.

Antonino R.