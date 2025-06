Alberi pericolanti nel centro di Civitavecchia, da lunedì via agli abbattimenti • Terzo Binario News

“Preso atto della recente e accidentale caduta di una grossa branca di uno degli esemplari di gelso presenti lungo Viale Garibaldi, Viale della Repubblica e Piazzale Scipione Matteuzzi (evento che avrebbe potuto causare ingenti danni a persone e cose), e considerato lo stato di salute in cui versano molte di queste alberature – alcune delle quali classificate in categoria D, ovvero gravità estrema – a tutela e salvaguardia di persone e cose, l’Amministrazione comunica che, in regime d’urgenza, procederà all’abbattimento degli esemplari ricompresi nella suddetta categoria D, a partire da lunedì 30 giugno p.v.

Si ritiene opportuno evidenziare che tali alberature, come rilevato durante un sopralluogo eseguito dal personale tecnico del Servizio 4 – Sezione Ambiente, risultano visibilmente deperienti, interessate da carie, marciumi, inclinazione del fusto, ecc., e pertanto considerate pericolose per la pubblica incolumità”

L’Amministrazione comunale