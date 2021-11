Alberature di Ladispoli, interrogazione M5S alla De Santis - Terzo Binario News

“Il M5S di Ladispoli ha presentato un’interrogazione scritta all’ assessore De Santis per conoscere lo stato degli interventi sulle alberature di Ladispoli che sta attuando l’amministrazione in questi giorni.

Abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni da parte di cittadini preoccupati nel vedere gli alberi che ornano le nostre strade ridotte a scheletri in fin di vita. Una situazione che non sembra essere avvenuta nelle cittadine limitrofe e che risulta ai più inspiegabile. Come gruppo consiliare siamo diventati parte attiva ed abbiamo chiesto un parere al Dott. Agronomo Pizzuti Piccoli che, ricordando le recenti normative in materia, ha ribadito il divieto di capitozzature e la necessità di acquisire le relazioni degli esperti a fronte di eventuali interventi sugli alberi.

Date le premesse il gruppo consiliare M5S Ladispoli chiede non più le solite rassicurazioni verbali ma un riscontro puntuale sulle perizie effettuate su ogni albero abbattuto nelle zone pubbliche e, riguardo le operazioni di taglio arboreo effettuate in terreni privati, si richiedono le autorizzazioni rilasciate da questa amministrazione”.

MoVimento 5 Stelle Ladispoli