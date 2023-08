Uno chef d’eccezione oggi all’Azienda Agricola La Rasenna.

La notizia è emersa tramite un simpatico video in diretta su Facebook pubblicato dallo Chef di Cerveteri Angelo Bugli, che da tempo delizia la clientela dell’azienda con le proprie straordinarie capacità ai fornelli.

Il cantante di Cellino San Marco anche in questo caso, si è dimostrato essere superlativo in tutto, anche in cucina