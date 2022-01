Al XV Municipio una settimana dedicata al ricordo delle vittime dell'Olocausto - Terzo Binario News

Al XV Municipio una settimana dedicata al ricordo, giornate intense e sentite per celebrare il 27 gennaio del 1945 e commemorare le vittime dell’Olocausto.

“Quest’anno, come Municipio, scrivono in una nota congiunta il Presidente del XV, Daniele Torquati e l’Assessora alla Cultura Tatiana Marchisio -, abbiamo scelto e deciso di ricordare tutti insieme, come è giusto che una vera comunità faccia, in memoria di tutte le vittime della Shoah. Proprio come ci poniamo sempre l’obiettivo di agire per il bene comune, vogliamo che anche il ricordo sia materia viva, collettiva. Commemorare le vittime dell’olocausto insieme, con la condivisione di iniziative, appuntamenti, idee e progetti comuni, significa per noi celebrare questa ricorrenza del modo più giusto. Coinvolgere le cittadine e i cittadini del nostro territorio, gli studenti delle scuole del Municipio XV, le Istituzioni, ma anche accogliere chiunque vorrà partecipare agli appuntamenti previsti, significa continuare a costruire la memoria che lega una comunità a quel giorno”.

“Per questo dal 27 al 30 gennaio, con “La memoria del XV”, il nostro Municipio ha organizzato una serie di eventi proseguono Torquati e Marchisio -. Le celebrazioni inizieranno con un flashmob della Memoria, organizzato dalle scuole medie ed elementari del territorio, che proprio a partire da giovedì prossimo, esporranno dalle finestre degli istituti scolastici lenzuola e striscioni dedicati, per poi proseguire con quattro giornate ricche di appuntamenti”

Ecco il calendario. “Collegati alla storia”, giovedì 27 alle 11.30 all’IIS Pascal di Labaro riflessione-concerto in diretta streaming (diretta su Facebook MibactPascal Roma a cura di OndaMusic.it) a cura degli alunni della sezione musicale dell’IC La Giustiniana. Tutte le scuole del Municipio sono invitate a seguire l’evento; “I ragazzi della Rosa bianca”, venerdì 28 alle 11.30 all’IIS Pascal di Labaro Raffaello Fusaro racconta la storia di giovani studenti che si unirono per resistere al nazifascismo (diretta su Facebook MibactPascal Roma a cura di OndaMusic.it). Gli istituti superiori del Municipio sono invitati a seguire l’evento; “Il bambino che non poteva andare a scuola”, sabato 29 alle 17, Teatro dell’Ascolto, Via Veientana 5a, incontro con Ugo Foà, testimone delle leggi razziali (con prenotazione a lamemoriadelxv@gmail.com). Domenica 30 gennaio alle 17, Teatro dell’Ascolto, Via Veientana 5°, Raffaello Fusaro racconta ancora la storia degli studenti che si unirono per resistere al nazifascismo (con prenotazione a lamemoriadelxv@gmail.com).

Gli spettacoli saranno introdotti da un laboratorio di danze ebraiche a cura dell’associazione culturale Musica Nova.

“Seppur in un momento così complicato, e che ancora ci impone di seguire tutte le misure necessarie anticontagio, nelle modalità indicate siete tutti invitati a partecipare” concludono presidente e assessore del XV Municipio.