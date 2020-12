Al via potatura alberature di Ladispoli ad alto fusto - Terzo Binario News

Teniamo alta l’attenzione sul verde urbano e lavoriamo affinché la nostra città possa avere un patrimonio verde degno di nota”. Con queste parole l’assessore ai lavori pubblici e verde urbano, Veronica De Santis, rende noto che dopo la piantumazione di nuove essenze arboree, lunedì prossimo prenderà il via la potatura di alberature ad alto fusto.

“Grazie ad uno stanziamento di bilancio fortemente voluto dall’Amministrazione comunale – ha proseguito De Santis – verranno effettuate le potature delle alberature cittadine. Oltre quindi alla piantumazione di nuovi esemplari autoctoni, daremo il via alla manutenzione degli esistenti, con particolare attenzione ad alcune vie con difficoltà riscontrate nella mobilità, come ad esempio Via Lazio, Via Fiume, via Genova. Ma, ovviamente, non saranno le uniche”.