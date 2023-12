Al via la prima edizione del più grande Villaggio di Natale nel quartiere Eur • Terzo Binario News

Al via la prima edizione del più grande Villaggio Natalizio di Roma “Il Natale a Roma” , dal 1 al 26 Dicembre nel quartiere Eur, zona laghetto, con ingresso da Viale America.

Ci si potrà immergere, con ingresso gratuito, in un grande spazio di circa 8500 mq dedicato a grandi e piccoli in occasione delle prossime festività dove saranno presenti più di 100 espositori con il classico artigianato natalizio, abbigliamento ed accessori, prodotti tipici e dolciumi e l’immancabile street food per accontentare qualsiasi sfizio del palato, mentre si gironzola. Una delle sorprese più belle sarà la grandiosa “pista di ghiaccio” di 600 mq con all’esterno area spettacoli a bordo pista, concerti, dj set, musical e gospel a tema natalizio.

Da non perdere l’enorme “Igloo di Babbo Natale”, l’estesa casa di Babbo Natale del Polo Nord di 100 mq, con un allestimento luminoso a tema, dove poter fare una foto ricordo oppure un bellissimo calendario per il prossimo anno proprio con Santa Claus in persona. Ancora per i più piccoli sarà presente tutti i giorni il team animazione, con tanta musica, giochi e spettacoli insieme ad Olaf, Sven, Topolino e Minnie e tantissimi Elfi.