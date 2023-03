Al via la demolizione del relitto del Franca Real al canale di Fiumicino • Terzo Binario News

La Regione Lazio – Direzione regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo – Area Vigilanza e Bacini Idrografici, l’Amministrazione comunale di Fiumicino, la Capitaneria di porto di Roma ed il Comando della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza, invitano gli organi di stampa locali a partecipare al punto stampa che si terrà venerdì 10 marzo, alle ore 10.00, presso l’area comunale prossima al cantiere già aperto dalla Soc. LME Global S.r.l. di Venaria Reale (TO) quale cessionaria del relitto della M/n Franca Real e titolare delle autorizzazioni per la sua completa demolizione, da effettuare senza oneri per la P.A.

Nell’occasione, verranno illustrate le fasi della demolizione, oggetto di un cronoprogramma che condurrà alla completa restituzione dell’area ai pubblici usi entro il prossimo mese di maggio e contestualmente evidenziati i requisiti di sicurezza e di prevenzione dei rischi d’inquinamento, prescritti alla società incaricata.