Al via il tesseramento e nuovo direttivo, la Pro Loco pronta a riprendere l'attività - Terzo Binario News

Già cominciata la sistemazione di luoghi d’interesse archeologico e naturalistico e si lavora per organizzare le manifestazioeni estive

di Cristiana Vallarino

La Pro Loco di Tolfa si sta preparando a riprendere la sua attività dopo il forzato fermo causato dal Covid e lo fa con un direttivo tutto nuovo.

A novembre, infatti, si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, all’indomani delle dimissioni del presidente Marcello Chiavoni per incompatibilità, essendo stato eletto in consiglio comunale con la lista “Tolfa Cambia”.

A guidare la Pro Loco per i prossimi quattro anni è quindi Felice Tidei, col supporto della vice presidente Angela Ceccarelli, del segretario Diego Canestrari e dei consiglieri Andrea Bisio e Marta Papa.

Proprio sabato 12 marzo si sono aperte le nuove iscrizioni, presso la sede al piano terra del palazzo del municipio. La tessera costa 10 euro e comprende l’affiliazione all’Unpli, l’Unione delle Pro loco nazionali, cosa che comporta una serie di agevolazioni e convenzioni. Da verificare online su www.tesseradelsocio.it. Si può anche avere la card digitale andando su www.sociproloco.it. Per tesserarsi rivolgersi al direttivo, numeri da poter chiamare 3482503918, 3290221971.

“Archiviati tutti gli adempimenti burocratici e fiscali, approveremo il bilancio 2021 per poi passare a quello preventivo 2022. Però una delle prime attività a cui ci siamo dedicati – spiega il presidente – è stata la sistemazione e la pulizia di alcuni angoli del territorio tolfetano importanti dal punto di vista archeologico e naturalistico. Come Pianconserva e Piantangeli (nella foto una delle tombe ripulite, ndr). Operazioni fatte di concerto col Comune e con l’Università Agraria e che saranno ripetute a breve”.

“L’obiettivo è quello di rendere il più possibile fruibile la nostra splendida zona, spesso poco conosciuta dagli stessi tolfetani” assicura Tidei che ha al suo attivo l’organizzazione di moltissime escursioni, di passeggiate e trekking di varia difficoltà.

“Ci sono almeno 150 persone che ho guidato lungo i sentieri: una decina vengono da Civitavecchia, altrettante da Roma, le restanti sono tutte locali” dice il presidente che poi elenca alcune delle interessanti mete che si possono raggiungere gambe in spalla e con l’abbigliamento adatto: Baldone, Santa Lucia, i Comunali fino all’enorme Cerro Bello, l’albero così grande che ci vogliono cinque persone per abbracciarne il tronco.

Ma la Pro Loco deve, per statuto, occuparsi anche e soprattutto di tradizioni ed infatti si stanno già programmando incontri con le associazioni equestri, i rioni, l’amministrazione comunale e l’Agraria per lavorare insieme, dopo le sospensioni dovute al Covid, alle feste e alle gare che caratterizzano l’Estate Tolfetana.

“Ci saremo – conclude Tidei – per il Torneo dei Butteri, il Drappo dei Comuni e Sant’Egidio. Naturalmente tutte le manifestazioni saranno rimodulate in base alle attuali prescrizioni sanitarie dettate dal Covid”.