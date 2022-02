Al via il Festival di Sanremo: Morandi e Ranieri in gara, Fiorello e Pausini super ospiti - Terzo Binario News

“Se viene voglia di cantare canteremo, perché Sanremo è Sanremo!”. Era il 1995 quando il compianto Maestro Pippo Caruso musicò questa celebre canzone dedicata al Festival dei fiori, diventata poi un vero e proprio inno della annuale kermesse. Un vero e proprio motto per il Festival, una frase di rito che conclude ogni dibattito, critica o polemica tipica di quella che è la manifestazione artistica e culturale italiana più conosciuta nel mondo.

I SUPER AMICI – Questa sera, prende il via la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Al timone, per il terzo anno consecutivo, torna Amadeus, che seppur non per tutte e cinque le serate anche quest’anno potrà contare sul sostegno dell’amico fraterno Rosario Fiorello, pronto a stravolgere la scaletta con la sua estrosità ed esplosività.

IL RITORNO DEL PUBBLICO – Si giunge a questo Festival di Sanremo con la speranza che possa essere veramente quello del ritorno alla normalità. È ancora negli occhi di tutti i telespettatori il silenzio assordante dello scorso anno, quando per cinque serate andò in scena il Festival in un Teatro Ariston senza pubblico, deserto, animato “solamente”, si fa per dire, dall’estro degli orchestrali e degli artisti in gara.

Rigido come sempre il protocollo sanitario della manifestazione, pensato nei minimi dettagli per far vivere al telespettatore e al pubblico in sala cinque appuntamenti il quanto più possibile simili ad una situazione di normalità.

I BIG IN GARA – La 72esima edizione del Festival di Sanremo è un’edizione che sicuramente sarà ricordata per il grande ritorno dei BIG in gara. Probabilmente nemmeno nelle più rosee aspettative, ci si sarebbe mai immaginati di vedere nello stesso anno artisti che hanno segnato la storia della musica italiana come Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Elisa, Emma Marrone, Iva Zanicchi e Fabrizio Moro. E invece quest’anno è accaduto, un mix tra mostri sacri e nuove leve della musica italiana, molti dei quali sbocciati dai talent che puntano a cogliere l’interesse di un pubblico estremamente trasversale e variegato.

In gara, anche Noemi, una delle candidate principali ad un ruolo da protagonista, Achille Lauro, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Giusy Ferreri, La Rappresentante di Lista, Mahmood e Blanco e Michele Bravi.

GLI OSPITI – Tanti anche gli ospiti, tutti rigorosamente Made in Italy: questa sera a salire sul palco ci saranno Rosario Fiorello, i Måneskin, i Meduza, il Campione di tennis Matteo Berrettini e gli attori, volti amati del cinema e della fiction RAI, Raoul Bova e Nino Frassica. Nelle altre cinque serate, arriveranno Laura Pausini, Checco Zalone, Cesare Cremonini e molti altri.

LE DONNE DI AMADEUS – cinque conduttrici d’eccezione al fianco di Amadeus. Una per ogni sera: Ornella Muti, Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Meraviglie del cinema, della tv, dello spettacolo, che affiancheranno il conduttore in questa lunga cavalcata musicale.

La regia e la fotografia sono state affidate rispettivamente a Stefano Vicario e a Mario Catapano mentre la scenografia è stata curata da Gaetano e Maria Chiara Castelli, come avvenuto anche nella precedente edizione del festival. Come avviene per regolamento dal 2015, il vincitore del Festival rappresenterà, salvo rinuncia, l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà a Torino.

Chi vincerà la 72esima edizione del Festival di Sanremo?