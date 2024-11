Al via a Ladispoli il progetto “Imparare ad essere”: il calendario degli appuntamenti • Terzo Binario News

A Ladispoli il progetto “Imparare ad essere” prende forma. Tutto pronto, quindi, per l’iniziativa promossa dal consigliere delegato alle Politiche giovanili, Riccardo Rosolino, che prevede un calendario di nove appuntamenti gratuiti nei quali la dottoressa in Psicologia, Annamaria Rospo, ascolterà e accompagnerà i ragazzi al confronto con temi quali l’educazione sessuale, sentimentale e la salute mentale. Sarà dedicata molta attenzione al disagio sociale e alla gestione della rabbia, argomenti delicati che attecchiscono facilmente fra le nuove generazioni

“Non possiamo accettare che i nostri ragazzi subiscano un senso di abbandono – ha dichiarato il Sindaco Alessandro Grando – dobbiamo fare tutto ciò che è possibile per far sì che i ragazzi ricevano gli strumenti necessari per resistere alle pressioni del disagio di questo momento storico, questa è la prima di una serie di iniziative che sono in programma con il delegato Rosolino”.

“Confrontandomi con ragazzi della mia età – ha sottolineato il consigliere delegato alle Politiche giovanili, Riccardo Rosolino – ma anche più giovani, e dopo i drammatici fatti di cronaca che hanno colpito anche il nostro territorio, reputo necessario che i ragazzi capiscano che c’è tutto il supporto necessario alle loro problematiche. Il sostegno del Sindaco Grando, dell’Assessore Fargnoli e degli uffici – ha concluso Rosolino – sono stati di grande stimolo, un lungo programma che ci vede sempre più connessi fra le diverse generazioni. Ovviamente ci tengo a ringraziare personalmente la disponibilità della dottoressa Rospo, una professionista eccezionale che sarà in grado di essere di grande supporto ai ragazzi del nostro territorio”.

Gli incontri si svolgeranno nella Biblioteca Comunale dalle 17:00 alle 19:00 e sono programmate nei seguenti giorni: 22 e 29 novembre 2024, 6, 13 e 20 dicembre 2024, 10,17 e 24 gennaio 2025, 7 febbraio 2025.

Contestualmente agli incontri in Biblioteca il progetto prevede anche 48 ore di “sportello individuale” nelle quali ragazzi dai 14 ai 30 anni potranno prenotarsi, direttamente dalla dottoressa Annamaria Rospo ed in totale discrezione, degli incontri privati gratuiti nei quali esporre le proprie incertezze.

Per tutte le informazioni e l’eventuale prenotazione delle sedute si può scrivere comodamente un messaggio whatsapp al numero 3803310181.