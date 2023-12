Al Vannini di Ladispoli c’è “Sixtybar”, prosegue la stagione teatrale • Terzo Binario News

Dopo il successo dello spettacolo dedicato a Lucio Dalla, nei prossimi weekend La Valigia dell’Attore propone al teatro Marco Vannini uno spettacolo ambientato nell’America degli anni ‘60, dal titolo Sixtybar.

New Orleans, Louisiana, anni ’60: il Sixtybar è uno dei locali più frequentati della città. Dalla gente comune alle celebrità, in tanti varcano la soglia d’ingresso, a prescindere dall’estrazione sociale. Ai tavoli del Sixtybar si siede Marilyn nei giorni che precedono la sua morte: tra queste mura, Jackie Kennedy rilascia un’intervista qualche settimana dopo l’attentato di Dallas. E Lloyd, il titolare del Sixtybar, si ritrova suo malgrado ad essere testimone di segreti inconfessabili: storie di abusi, di lotte, di lacrime. Così gli aneddoti e i racconti che colorano quel decennio ci riportano ai suoi protagonisti, agli eventi che ne hanno contraddistinto il clima politico, culturale e sociale. Ma l’eco di quegli anni risuona tuttora, come se non fosse passato più di mezzo secolo, come se nel mezzo tutto sia passato inosservato.

Appuntamento al teatro Marco Vannini sabato 16 ore 21:00 e domenica 17 dicembre ore 17:00. In replica anche la settimana successiva.