Al Tuscolano la Befana va di corsa: oggi e domani il programma - Terzo Binario News

Torna l’ormai tradizionale appuntamento con Corri per la Befana, manifestazione podistica – competitiva e amatoriale – organizzata da Roma Road Runners con il patrocinio del Municipio. E anche quest’anno il Municipio lancia la corsa in collaborazione con i volontari di Retake, così che l’iniziativa costituisca – spiega il Municipio in una nota – un momento di “sensibilizzazione ambientale ed educazione alla cittadinanza attiva”, come previsto dal “protocollo d’intesa per le attività con le scuole, siglato dal Municipio medesimo nell’ambito del percorso di costruzione della Comunità Educante Diffusa”.

Il programma della manifestazione, che si articola in due giornate:

Domenica 5 , Aspettando la Befana presso il campo dell’oratorio della parrocchia di San Policarpo:

– ore 10 inizio attività con ritrovo

– ore 10,30 attività GiocAtletica, stage e Volate della Befana

– ore 11,45 educazione ambientale e Befana Run-Take a cura di Retake

– ore 13,30 fine attività con estrazione premio Oasi Park

Lunedì 6, Corri per la Befana. Ritrovo al campo sportivo San Policarpo, in via Lemonia e sulla Circonvallazione Tuscolana.

– Ore 8,30 apertura segreteria gara e vIllaggio della Befana/CSI

– ore 9,45 partenza della Befana Happy Run (3 km non competitiva) da Via Lemonia interno parco (altezza fontana)

– ore 9,45 presentazione settore cinofilo del Centro Sportivo Italiano, davanti alla partenza della gara, competitiva (10,100 km) e non

– ore 9,50 premiazione del campione olimpico di maratona a Seul 1988 Gelindo Bordin, davanti partenza gara (come sopra) con autorità e sponsor presenti

– ore 10 partenza 10,100 km da Circonvallazione Tuscolana (altezza via C.A. Capitone)

– ore 11,45-11,50 premiazioni al campo sportivo San Policarpo.