Al Tufello albero cade in strada, tutti gli interventi dei Vigili del fuoco - Terzo Binario News

Circa 100 gli interventi effettuati dalle squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dalla mattina di sabato 21 dicembre.

Le tipologie d’intervento maggiormente richieste, oltre agli interventi ordinari di soccorso tecnico urgente, riguardano verifiche di alberi o rimozioni di rami pericolanti, controlli di insegne, pali, verifiche di cornicioni ed infiltrazioni d’acqua. Al Tufello un pino è crollato in strada in via Monte Calvo.

Al momento, le zone del territorio cittadino maggiormente interessate dal meteo avverso riguardano il litorale, la zona dei castelli romani ed ampia parte della città.

Foto Facebook Claudio T. gruppo Tufello (III Municipio)