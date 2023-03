Civitavecchia, al Traiano in scena la beneficenza con "Aggiungi una nota" • Terzo Binario News

Tutto pronto per la seconda edizione di “Aggiungi una nota…” serata organizzata da Il Mosaico per la direzione artistica di Giulio Castello ed a favore dell’Ottavanota Onlus tramite raccolta fondi.

Lo spettacolo si terrà giovedì sera presso il Teatro Comunale Traiano dalle ore 21 ed avrà come ospiti I Carta Bianca con il loro ultimo lavoro “Siamo Positivi” che ci farà divertire con la voglia di tornare alla nostra quotidianità, alle piccole cose che si danno per scontate. E’ un inno alla risata, al non prendersi troppo sul serio ed ironizzare senza svilire anche su problemi difficili che sono capitati recentemente nella vita. “Siamo Positivi” propone una veste nuova grazie alle interpretazioni di Daniele Graziani e Lucio Dal Maso con la “complicità” di Sara Santostasi in una sorta di equilibro tra la tenacia delle cose antiche e le novità e la freschezza che il progresso ed il futuro ci possono portare.

Presenterà la serata Nicoletta Scirè. Un ringraziamento all’Amministrazione Comunale, al Sindaco Ernesto Tedesco, all’Assessore Simona Galizia ed a tutti coloro che collaboreranno alo spettacolo.

Info: 333 6709020 e 392 8044288