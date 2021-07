Al Tolfa Gialli&Noir 2020 vincono Antonio Paolacci e Paola Ronco - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Metti una ventosa serata d’estate, appena mitigata dall’abbraccio del chiostro dei Padri Agostiniani, una folta platea di spettatori accomodati su sedie da ufficio, divani e poltrone. E poi un sagace e preparato moderatore a gestire le domande di tre giudici ad altrettanti autori di noir.

Questi gli ingredienti che hanno garantito l’ottima riuscita della versione estiva del “Festival Tolfa Gialli&Noir”, ospitata domenica sera al Polo Culturale tolfetano, sempre grazie all’impeccabile organizzazione dell’Associazione Chirone.

A consegnare l’assegno del sesto Premio per scrittori di genere under 45 intitolato a Glauco Felici – il traduttore ed ispanista che, con la moglie Antonella Biondi, lo creò, appena prima della sua improvvisa scomparsa – è la figlia Malù.

Sempre lei è la presidente della giuria di qualità che ha scelto, come vincitore di questa edizione 2020 slittata di un anno causa Covid, il libro “Nuvole Barocche”, edito da Piemme, scritto a quattro mani dalla coppia, anche nella vita, Antonio Paolacci e Paola Ronco.

Primo di una serie di romanzi con i titoli ispirati da canzoni di Fabrizio De André, ha come protagonista, il vice questore Paolo Nigro, abile investigatore dichiaratamente e felicemente gay, che deve scoprire chi ha ucciso un giovane omosessuale figlio della Genova bene.

Ed è ancora Genova, quella della movida notturna, in cui si muove l’imponente singolare protagonista di “La vanità dei pesci pulitori”, fratelli Frilli editori, firmato Matteo Monforte al quale è stato assegnato il nuovo premio, creato quest’anno e offerto dalla Rsa Rosendhal, il “¿Quién Sabe?”, che vuole essere di buon auspicio per “cosa sarà” del libro e della carriera del suo autore. Terza finalista per il “Felici” è stata Chiara Dini Piedisacco. Anche il suo investigatore, l’ispettore Edoardo La Busta, è gay. E poliziotto, per caso e non per vocazione. Lui con il suo bagaglio di cultura è sempre un po’ fuori posto nelle sue indagini sui crimini commessi a Napoli. Pure La Busta come il Martino Rebowsky di Monforte è un mangiatore disordinato e compulsivo anche di snack poco salutari, che finiscono quindi nel curioso titolo scelto dall’autrice: “Touko Laaksonen non ha mai assaggiato le Pringles”, Robin Edizioni.

Nell’angolo del chiostro trasformato da palco, con lo sfondo di locandine di vecchie pellicole noir proiettate sul megaschermo che di solito ospita la rassegna di film all’aperto, si sono seduti gli autori (mancava Paola Ronchi) e i tre giudici Franco Limardi, giallista; Serena Ferraiolo che fa parte dell’organizzazione del premio “Bellonci” e Caterina Battilocchio, scrittrice e rappresentante della Rosendhal. A curare gli onori di casa il criminologo, patologo e giallista Gino Saladini. A introdurre la serata, e poi anche lui a porre qualche domanda agli scrittori, Giordano Iacomelli, della “Chirone”.

Gli autori si sono raccontati, hanno rivelato il loro modo di organizzarsi il lavoro, i propri gusti gastronomici e confessato quanto di loro resta nei personaggi che hanno inventato e molto altro. Naturalmente non sono mancate le letture di brani dei tre romanzi in concorso: ad interpretarli con trasporto l’attrice Daniela Barra.

La proclamazione dei vincitori ha chiuso la serata, seguita dai saluti, dall’apprezzamento e dai ringraziamenti del sindaco Luigi Landi affiancato da Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv, grazie al cui supporto e contributo “Tolfa Gialli&Noir” si fa e si farà anno dopo anno. Un festival letterario molto considerato nel panorama di settore italiano e internazionale, per la sua formula divertente e innovativa che gli ha dato un successo sempre più crescente.

Nel tempo la manifestazione ha portato a Tolfa tante personalità tra cui Massimo Carlotto, Marco Malvaldi, Massimo Lugli, Paolo Collo, Luca Crovi, Gianni Biondillo, Paolo Roversi, Emilio Orlando, Francesco Bruno, Valerio Nardoni, Roberto Baravalle, Annalisa Venditti, Federica Marchetti, Paolo Tagliaferri, Orietta Cicchinelli, Elisabetta Bucciarelli, Roberto Costantini, Maurizio De Giovanni, Gian Mauro Costa ed i norvegesi Gunnar Staalesen, Tom Egeland, Jorgen Brekke, Gard Sveen, Thomas Enger, Kjell Ola Dahl, Ingar Johnsrud grazie alla partnership con il Centro studi Italo-Norvegese di Tolfa.

Il “Tolfa Gialli&Noir” è stato anche un portafortuna: Maurizio De Giovanni, creatore di personaggi popolarissimi come il commissario Ricciardi e l’ispettore Lojacono, è stato invitato nel 2012, poco prima del suo grande successo con “I Bastardi di Pizzofalcone”. Roberto Costantini ci ha presentato i primi due volumi della sua trilogia del male; Piergiorgio Pulixi, vincitore a Tolfa nel 2015, è stato selezionato per il Premio Scerbanenco.