Al terminal crociere del porto di Civitavecchia un pannello che mostra le bellezze di Tolfa - Terzo Binario News

La promozione del Comune di Tolfa inizia dal terminal crociere Amerigo Vespucci nel porto di Civitavecchia.

Su iniziativa del Delegato Tiziano Tedesco ed il supporto della Sindaca Stefania Bentivoglio anche Tolfa sarà presente con un pannello fotografico che illustra le sue bellezze.

“Ci auguriamo che questo sia il primo passo verso una ripresa di un settore strategico per il nostro territorio e che ci permetta di far apprezzare, una volta finita la pandemia, ai milioni di crocieristi che sbarcano nel porto di Civitavecchia le bellezze, le antiche tradizioni, le peculiarità e l’arte del nostro borgo” si legge in una nota dell’amministrazione collinare.

“Ringraziamo la Roma Cruise Terminal srl ed il Direttore Generale John Portelli – continua – per averci dato l’opportunità di avere uno spazio fotografico, incastonato tra le bellezze di Roma e del Lazio, all’interno di un terminal unico nel suo genere e all’avanguardia dove da sempre passano passeggeri provenienti da tutto il mondo”.

“La bellissima foto esposta – spiega l’assessore Tomasa Pala – è made in Tolfa, è del nostro giovane concittadino, appassionato di fotografia, Giuseppe Smacchia, che in molte circostanze ha contribuito con la sua grande passione per lo scatto paesaggistico a promuovere in progetti ed iniziative importanti, portate avanti dall’ amministrazione, il nostro bellissimo borgo”.

