Al Santuario di Ceri si apre la Porta Santa, Cerveteri si prepara al Giubileo • Terzo Binario News

“Grande emozione per l’apertura della Porta Santa del Santuario di Nostra Signora di Ceri in occasione dell’anno Mariano che il Nostro Vescovo, sua Eccellenza Monsignor Gianrico Ruzza, ha voluto indire in preparazione dell’anno Giubilare 2025!

Tantissimi i fedeli presenti, che hanno voluto onorare questo momento con grande devozione, in una celebrazione animata da tantissimi bambini.

La Porta Santa che oggi abbiamo attraversato da’ accesso nella cappella del transetto, era stata aperta l’ultima volta per il Giubileo della Misericordia.

Un ringraziamento al Parroco don Riccardo Russo per averci accolto.

Il Santuario di Ceri è un luogo suggestivo di una bellezza unica che merita di essere visitato insieme al Borgo Medievale di Ceri, che non mancherà di lasciarvi incantati, incastonato su una Rocca tufacea rimasta intatta nei secoli

Cerveteri è anche questo”

A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri