Al San Luigi Gonzaga la Prociv di Ladispoli porta i doni per i nonni - Terzo Binario News

Alla consegna l’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi e il delegato alla sanità Pasquale Raia

Babbo Natale in anticipo per gli ospiti della Rsa “San Luigi Gonzaga”.

Questa mattina i volontari della Protezione Civile di Ladispoli hanno consegnato ai nonni della struttura dei pacchi regalo, dono del Nogra (Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria).

Un’iniziativa che, in un momento così complicato come quello che stiamo vivendo, vuol contribuire a far sentire agli anziani ospiti del Gonzaga la vicinanza della comunità.

Alla consegna erano presenti l’assessore alle politiche sociali, Lucia Cordeschi, e il delegato alla sanità Pasquale Raia.