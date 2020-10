Al Sala Gassman Visioni & Condivisioni, otto incontri serali con ospiti di Civitavecchia: il primo è con il vescovo Ruzza - Terzo Binario News

Pronto a partire, presso il Teatro Nuovo Sala Gassman, “Visioni &

Condivisioni”; ciclo di otto incontri serali con altrettanti illustri

ospiti.

Il primo, in programma per giovedì 22 ottobre a partire dalle

ore 21.00, sarà quello con il monsignor Gianrico Ruzza,

Vescovo della Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia nonché presidente onorario

dell’Associazione culturale Blue in the Face.

Condurrà la serata il direttore artistico Enrico Maria Falconi. Un’iniziativa

che aiuterà a comprendere come potrebbe evolversi la nostra comunità

cittadina attraverso la voce di chi ha vissuto esperienze formative

oltre i confini locali. L’ingresso è gratuito.

La prenotazione è obbligatoria in rispetto delle normative anti Covid. Contatti utili:

0766.672382, 328.1224154, botteghino@nuovosalagassman.it.