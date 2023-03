Al porto di Civitavecchia il pattugliatore d’altura “Oreste Corsi” della Guardia Costiera: è visitabile • Terzo Binario News

E’ giunto in porto questa mattina e vi sosterà sino a domani pomeriggio il Pattugliatore d’altura “Oreste Corsi” della Guardia Costiera.

Nave Corsi (CP906) fa parte delle tre unità classe “Fiorillo” ed è stata consegnata alla Guardia Costiera nel 2004.

Con una lunghezza di oltre 50 metri ed un equipaggio di 30 uomini, può essere impiegata in molteplici compiti operativi, abbracciando una vasta sfera di missioni, come quelle per la Ricerca e Soccorso (SAR), Antinquinamento, vigilanza Pesca, Controllo Traffico Marittimo e Polizia Marittima.

L’unità, come anche le sue gemelle, è di base a Messina, dove sono inserite nell’ambito della 6^ Squadriglia Navale della Guardia Costiera. Munita di 4 motori da 2.360 Kw cadauno, può raggiungere una velocità superiore ai 30 nodi con un’autonomia di circa 1.000 miglia. Oltre a 2 battelli di servizio di circa 6 metri, l’unità è anche dotata di un armamento fisso di tipo Browning e 2 mitragliere di tipo MG.

Si informa che Nave Corsi sarà ormeggiata alla banchina n.7 (Guglielmotti) e sarà visitabile dalla cittadinanza nei seguenti orari:

lunedì 20 marzo dalle 16.00 alle 19.00 ;

dalle alle ; martedì 21 marzo dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.00.