Al Parco da Vinci saldi e solidarietà - Terzo Binario News

Alle porte di Roma, il Parco da Vinci e il da Vinci Village – realtà ormai consolidate sul territorio – danno ai cittadini la possibilità di approfittare dei saldi invernali rispettando al contempo tutte le misure di prevenzione e sicurezza che il periodo impone. Il Parco, infatti, è il più grande d’Italia e tra i più grandi d’Europa e può contare su 90.000 mq di shopping all’aperto, così da offrire un modo di passare il tempo libero in massima tranquillità senza perdere il gusto di dedicarsi a se stessi e ai propri bisogni.

Ma il Da Vinci va oltre il semplice shopping e lo fa proponendo più di 80 punti vendita con insegne prestigiose a livello nazionale e internazionale, tutte con promozioni da non perdere. Ampia scelta, quindi, tra negozi per la casa, l’abbigliamento, lo sport, le librerie, i giocattoli, l’elettronica, la cura per la persona…di prima qualità: Leroy Merlin, Maison du Monde, Kasanova+, Decathlon, Cisalfa, Adidas, Mango, Ovs, H&M, Scarpamondo, Media World, Nike, Mondo Convenienza, Game Stop, O Bag, Pandora, Nuvolari, Arcaplanet, Poltronesofà, Mondadori, Scavolini, Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, solo per citarne alcuni.

Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le necessità. Così come vastissima è la scelta dei punti ristoro e dei servizi per cui è possibile, servendosi dell’asporto, fare una pausa degustando un caffè, come una piadina, o un pasto gustoso.

In questo periodo così difficile il Da Vinci ha fatto ogni sforzo possibile per garantire alle famiglie, e non solo, un posto sicuro dove godere di un po’ d’aria e di spensieratezza, potendo contare sui suoi ampi viali lungo i quali si sviluppano negozi e servizi. Punto di riferimento non solo commerciale ma anche sociale per il territorio, il Parco ancora una volta ha mostrato un’attenzione particolare anche per i più fragili e per i bambini. Proprio in questo periodo sono state consegnate ulteriori scorte di generi alimentari alla Croce Rossa e, in collaborazione con l’Assessorato alla Scuola e allo Sport del Comune di Fiumicino, che ha bandito un concorso tra gli studenti di sette Istituti Comprensivi di Fiumicino, ha donato i libri destinati ad implementare le biblioteche scolastiche.