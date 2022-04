Al palazzetto di Santa Marinella weekend con la danza sportiva - Terzo Binario News

Sindaco Pietro Tidei e la consigliera delegata allo Sport Marina Ferullo rendono noto che è in arrivo a Santa Marinella un altro weekend all’insegna dello sport professionistico nazionale, questa volta per tutti gli amanti della danza.

A partire da domani, alle 9.30, il Palazzetto dello Sport ospiterà la ‘MSP Finale Nazionale di Danza Sportiva’, uno spettacolo a livello professionistico ed agonistico, che si concluderà il 1 maggio. Dopo il match della boxe che ha visto Marsili sfidare l’avversario sul ring della Perla, è la volta delle finali nazionali dell’MSP Day, Movimento Sportivo Popolare Italia, associazione senza fine di lucro, riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva e dal Ministero dell’Interno quale Ente Nazionale.

Ad esibirsi per l’occasione, atleti provenienti da tutta Italia nelle discipline della danza moderna orientale, coreografica caraibica, di coppia e hip hop. Le giurie si divideranno in danze urbane, accademiche e danze orientali, mentre il direttore di gara sarà Samuel Peron.

Due giornate che vedranno nuovamente la nostra Città fare da cornice ad un evento sportivo nazionale di così primaria importanza. Con pazienza e determinazione stiamo rimettendo in piedi Santa Marinella, riportando lo Sport dove per anni è mancato. Tanti sono i progetti in serbo per il futuro sportivo della Perla e grazie a queste manifestazioni così importanti stiamo rilanciando il nostro territorio.