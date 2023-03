Al palaSorbo di Ladispoli la Coppa Italia di Baskin • Terzo Binario News

“Con il patrocinio del Comune di Ladispoli finalmente il palazzetto dello sport ospiterà il progetto Baskin, dopo il grande successo del primo Open Day che ancora ricordiamo con grande emozione.

Il Baskin si ispira al basket ed è uno sport inclusivo che permette a ragazzi diversamente abili e normodotati di giocare insieme e collaborare uniti per un unico obiettivo”.

Con queste parole il consigliere comunale Lorena Panzini, delegata all’organizzazione, attività e funzionamento del Palazzetto dello sport, ha presentato la manifestazione che si svolgerà giovedì 30 marzo alle ore 16:15.

“Sul parquet dell’impianto di via delle Primule – prosegue il consigliere Panzini – in questa prima giornata si affronteranno il Basket Città di Ladispoli e la Lazio Baskin in un match valido per la Coppa Italia della regione Lazio. Grazie alla collaborazione del referente Vincenzo Macchini, all’impegno del Basket città di Ladispoli e sotto l’egida dell’Ente Italiano Sport Inclusivi, finalmente nella nostra città potremo ospitare questo importante progetto inclusivo per rilanciare l’importanza di permettere a tutti di poter praticare una disciplina sportiva. È dovere di un’Amministrazione comunale favorire e sostenere queste grandi opportunità per il nostro territorio e ne siamo orgogliosi, ringrazio il Delegato allo Sport Fabio Ciampa ed il consigliere delegato alle Federazioni ed enti di promozione sportiva Stefano Fierli per il grande lavoro in sinergia che stiamo svolgendo in favore della nostra città”.