Al nonno parte il colpo, nipote ferito alla testa: è gravissimo - Terzo Binario News

Accaduto in via Val Sillaro, a Conca d’Oro, gravissimo il bimbo di sette anni: indaga la Polizia

Il nonno tiene in mano la pistola, parte il colpo che colpisce il nipote di 7 anni alla nuca, ora gravissimo. Questo quanto accaduto in via Val Sillaro, a Conca d’Oro.

“Non volevo”, avrebbe confessato l’anziano 76, che stava armeggiando con l’arma per ripulirla. Il bimbo è gravissimo all’Umberto I.

Presente in casa anche io padre del piccolo mentre il nonno è sotto shock.

Indagano gli agenti del commissariato Fidene e la Polizia Scientifica