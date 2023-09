Al museo di Civitavecchia il 15 ultimo "Venerdì dell'archeologia" con "Le Terme Taurine di Centumcellae"  • Terzo Binario News

Al museo di Civitavecchia il 15 ultimo “Venerdì dell’archeologia” con “Le Terme Taurine di Centumcellae”

L’ultimo appuntamento del ciclo I venerdì dell’archeologia| Estate verrà dedicato alle Terme Taurine, il complesso termale che si trova a pochi chilometri dal porto di Civitavecchia.

Indicate in passato come Bagni di Traiano o dei Palazzi, rappresentano, con un’estensione di circa 20.000 mq, il complesso di epoca romana più significativo del comprensorio dei Monti della Tolfa. La scelta di edificare queste terme su una collina fu dovuta alla presenza di una sorgente idrotermale, che i Romani non poterono che sfruttare per scopo ludico e terapeutico. A parlarcene Glauco Stracci, fisico dell’ENEA e archeologo della Società Storica Civitavecchiese, da tempo impegnato in vari scavi tra i monti della Tolfa e dell’area costiera locale.

Le conferenze si svolgono presso il Museo Archeologico Nazionale di Civitavecchia.

*La conferenza, precedentemente programmata per l’8 settembre, è stata spostata al 15 settembre *