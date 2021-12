Al Museo del Sax di Attilio Berni serata speciale con la the Big Night Dance - Terzo Binario News

Uno straordinario appuntamento sabato 11 dicembre al Museo del Saxofono a Maccarese, all’interno della creatura ideata e diretta da Attilio Berni. Ad esibirsi, l’Orchestra The Big Night Dance, con la cantante Francesco Sofia, Andrea Pedroni al sax tenore, Carlo Capobianchi alla tromba, Walter Fantozzi al trombone, Paolo Bernardi al pianoforte, Giordano Panizza al contrabasso e Marco Della Torre alla batteria.

L’Orchestra The Big Night Dance, che celebra la cultura italo-americana, prende il nome dall’omonimo film diretto e interpretato da Stanley Tucci nel 1996. L’energia assoluta dello swing mescolata con la musicalità frenetica e ritmica degli anni ’50-‘60, rende il repertorio della Big Night Dance unico e di forte impatto.

La formazione composta da sette elementi, propone il repertorio italo-americano che emerse prepotentemente negli anni del dopoguerra. In repertorio classici come That’s amore, Buonasera signorina, Just a gigolò, Tu vuò fa L’Americano, Torna a Surriento , Carina , Oh Marie, Ciao Ciao Bambina, Sotto il cielo di Roma, Mambo Italiano…

Classici dei repertori di artisti del calibro di Dean Martin, Frank Sinatra, Sam Butera e Louis Prima che hanno riconquistato la ribalta attuale, grazie alla riscoperta di un gusto vintage ormai dominante.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 3475374953 oppure lo 0661697862