Al Museo del Sax c'è Greg con "A Swingin'affaire" - Terzo Binario News

Nella casa dello strumento ideato da Adolphe Sax, ovvero al Museo creato e diretto dal Maestro Attilio Berni a Maccarese, arriva Greg insieme a Max Pirone con lo spettacolo “A Swingin’affaire”.

I due artisti saliranno sul palco insieme a Carlo Battisti alla batteria e Muzio Marcellini all’organo Hammond per proporre un concerto degno dei migliori show di Las Vegas e nel quale spiccheranno le innate doti vocali di Greg, che da sempre ha come modelli di riferimento artisti come Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e Bobby Darin, e il virtuosismo trombonistico di Max Pirone.

Pronti ad indossare il tuxedo con un ideale bicchiere di scotch fra le dita, Greg e Max ripercorreranno un percorso musicale improntato ai classici del genere, molti dei quali tratti dal loro recente e omonimo album prodotto da Highlights.

Greg, pseudonimo di Claudio Gregori, è un attore, comico, cantante, musicista, conduttore televisivo, conduttore radiofonico e fumettista italiano. Unitamente a Pasquale Petrolo (Lillo) fa parte del duo comico Lillo & Greg e ha dato vita al gruppo musicale rock demenziale Latte & i Suoi Derivati.

L’appuntamento con il concerto è per sabato 4 dicembre alle ore 21:00.

Possibilità anche di apericena, con inizio alle ore 20:00. Per tutti coloro che parteciperanno al solo concerto, l’ingresso sarà garantito dalle ore 20.45.

L’apericena si svolgerà in modalità buffet, serviti dal personale del Museo.

Nel rinfresco sarà presente una vasta scelta tra aperitivi, stuzzichini di vario tipo, insalate, piatti unici freddi o caldi, il tutto accompagnato da bibite analcoliche, succhi, aperitivi, caffè, acqua e vini freschi.

Per accedere al Museo del Sax è obbligatorio essere in possesso del Green Pass.

Per informazioni e prenotazioni, www.museodelsaxofono.com – info@museodelsaxofono.com – 0661697862 – 3475374953