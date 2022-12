Al Museo del Sax a Maccarese il lato sorridente del Jazz • Terzo Binario News

Il Museo del Saxofono ospiterà il 17 dicembre 2022 il concerto di una rinomata band della scena romana, da sempre contagiata dal puro Swing, sebbene i componenti provengano da esperienze musicali diversificate.

A capitanarla è il batterista Alberto Botta, noto a molti per la sua assidua collaborazione con Renzo Arbore in trasmissioni televisive quali “Quelli della Notte”, “Cari Amici vicini e lontani”, “Aspettando San Remo, “Quelli dello Swing”, “Radio2 Live”, “Oggi qua domani la” e “Meno siamo meglio stiamo” nel tour degli “Swing Maniacs”.

Il progetto della Botta Band, è quello di ricreare pienamente l’atmosfera e lo spirito estroverso dell’epoca swing presentando brani classici di Duke Ellington, Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin e altri grandi compositori, in una veste vivace e particolarmente coinvolgente per il pubblico.

Un repertorio che privilegia brani standard cantati con “incursioni” ironiche in altri generi musicali così da assicurare al concerto una ricca varietà di colori e suggestioni.

Alberto Botta (batteria) Antonella Aprea (voce)

Carlo Ficini (trombone e voce) Giuseppe Ricciardo (sax tenore)

Luca Filastro (pianoforte) Marco Loddo (contrabbasso)

MODALITA’ E TEMPI DI ACCESSO



ORARI

Apericena: ore 20.00

Concerto: ore 21.00

Per tutti coloro che parteciperanno al solo concerto,

l’ingresso sarà garantito dalle ore 20.45.



COSTI

Apericena: 15,00€ *

Concerto: 15,00€