Al Museo Contadino di Anguillara “Laboratorio didattico per scoprire insieme la filiera della lana” • Terzo Binario News

Nuova iniziativa alla riscoperta dei saperi antichi sabato 10 giugno alle 10.30 ad Anguillara, il borgo affacciato sul lago di Bracciano, al Museo della Civiltà Contadina e della Cultura Popolare “Augusto Montori”.

In programma infatti un originale laboratorio didattico per scoprire insieme la filiera della lana a cura di Officinae Lanificariae ed in particolare da Flaminia Bisceglia che da anni si dedica a tempo pieno alla scoperta di una magnifica materia prima come la lana.

Verrà illustrata l’intera filiera della lana nel suo ciclo completo, dal vello tosato a quello lavato e a seguire, si terrà una dimostrazione dei processi manuali di cardatura e filatura.

I partecipanti potranno inoltre guardare e provare gli strumenti della trasformazione della lana, entrando ancora di più nel vivo della filiera divertendosi tra carde, filatoio a ruota e fusi.

Il laboratorio si chiuderà con un’attività didattica di stimolazione oculo-manuale mediante la realizzazione di un piccolo manufatto. In programma inoltre la lettura animata del libro “Attilio” che racconta della tosatura.

Molto apprezzato inoltre lo speciale kit che consente di “vestire” una pecorella di legno secondo il proprio estro, kit che resterà ai partecipanti.

L’approccio ludico-sensoriale permetterà, attraverso interazione e tatto, anche di conoscerne molteplici tipologie di lana, quella rustica o quella merinizzata proveniente da razze ovine autoctone, ma anche qualità diverse e pregiate provenienti da altri Paesi e perché no, da altri animali quali yak o cammello.

L’attività è rivolta sia ad adulti che bambini, è patrocinata dal Comune di Anguillara Sabazia, rientra nel calendario Tesori Naturali 2023 del Parco di Bracciano-Martignano ed è inserito nel percorso tra artigianato, ristorazione, commercio e molto altro di Borgo Vivo, la neonata Aps che ha debuttato il 4 giugno nel centro storico con molte aspettative di rilancio e condivisione. .

E’ gradita la prenotazione al numero 360/805841 o alla e-mail associazionesabate1@tiscali.it

Quota di partecipazione: 15 euro omnicomprensive.