Al Marina Velka Golf Club sport e solidarietà per il consultorio di Tarquinia - Terzo Binario News

Una giornata di sport e solidarietà per sostenere il consultorio di Tarquinia. È quella che si è svolta il 3 luglio al Marina Velka Golf Club. A promuovere l’iniziativa l’associazione culturale Icaro, in collaborazione con Rotaract e Lions.

L’evento ha visto una ventina di ragazzi provare per la prima volta il golf con i maestri federali Massimo Daveri e Marco Sassara, messi a disposizione dal Marina Velka Golf Club.

Erano presenti l’onorevole Alessandro Battilocchio, il vice sindaco di Tarquinia Luigi Serafini e i consiglieri comunali Stefania Ziccardi, Federico Ricci e Roberto Borzacchi. Molto apprezzata la partecipazione di Tiziano Monti, campione tarquiniese di handbike intervenuto per sottolineare l’importanza della pratica dello sport.

“Abbiamo accolto fin da subito la proposta dell’organizzatore Stefano Monti – dichiarano dal Marina Velka Golf Club -, inserendola nel nostro calendario di appuntamenti per la diffusione della pratica di questa affascinante disciplina sportiva e la promozione turistica e culturale del territorio tarquiniese, che passa anche attraverso le iniziative di solidarietà. Con l’assessore comunale allo sport Martina Tosoni, stiamo studiando un programma per avvicinare i bambini e i ragazzi di Tarquinia al golf e individuare talenti per la creazione di una squadra agonistica.

La giornata si è conclusa all’hotel Civico Zero dove, il presidente del club, il dottor Manfredi Genova, ha atteso i ragazzi per un rinfresco e per un confronto dal quale, alla presenza dei rappresentanti istituzionali intervenuti, sono nate molte idee per progetti futuri”.